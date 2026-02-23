Animations du patrimoine Le Théâtre de Mandeure pour les tout petits Théâtre Antique de Mandeure Mandeure

Animations du patrimoine Le Théâtre de Mandeure pour les tout petits

Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure Doubs

Gratuit

Le jeune Gaulois Alix profite de l’absence de ses parents pour se faufiler dans le sanctuaire. Accompagne-le à la découverte du théâtre antique de Mandeure ! Tous tes sens seront en éveil !

Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte (maximum un adulte par enfant).

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

