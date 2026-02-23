Animations du patrimoine L’église du Sacré-Cœur Église du Sacré-Coeur Audincourt

Animations du patrimoine L’église du Sacré-Cœur

Église du Sacré-Coeur Rue de Pauvrement Audincourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

En 1951, ce haut-lieu de l’architecture religieuse du 20e siècle ouvre ses portes, après deux ans de travaux en grande partie menés et financés par ses paroissiens. L’édifice s’inscrit dans la lignée des églises d’après-guerre, empreintes du renouveau de l’art sacré, exprimé à travers la collaboration de quatre artistes Maurice Novarina, Jean Bazaine, Jean Le Moal et Fernand Léger.

En partenariat avec la paroisse Saint-Luc.

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Église du Sacré-Coeur Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animations du patrimoine L’église du Sacré-Cœur Audincourt a été mis à jour le 2026-02-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD