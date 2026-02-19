Animations du patrimoine L’église du Sacré-Coeur en carte pop-up ! Ancienne chapelle Audincourt
Ancienne chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt
Gratuit
2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16
2026-07-16
Mosaïques, vitraux, sculptures… les décors de l’Église du Sacré-Cœur prennent du relief. Après une visite de cette église audincourtoise, les enfants réalisent une carte pop-up inspirée des œuvres des artistes qui ont fait sa renommée.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
+33 3 81 31 87 80
