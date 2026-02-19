Animations du patrimoine L’église du Sacré-Coeur en carte pop-up ! Ancienne chapelle Audincourt

Animations du patrimoine L’église du Sacré-Coeur en carte pop-up !

Ancienne chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Mosaïques, vitraux, sculptures… les décors de l’Église du Sacré-Cœur prennent du relief. Après une visite de cette église audincourtoise, les enfants réalisent une carte pop-up inspirée des œuvres des artistes qui ont fait sa renommée.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Ancienne chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations du patrimoine L’église du Sacré-Coeur en carte pop-up !

L’événement Animations du patrimoine L’église du Sacré-Coeur en carte pop-up ! Audincourt a été mis à jour le 2026-02-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD