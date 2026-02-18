Animations du Patrimoine Les Halles de Montbéliard Porche des Halles Montbéliard
Animations du Patrimoine Les Halles de Montbéliard Porche des Halles Montbéliard mardi 26 mai 2026.
Animations du Patrimoine Les Halles de Montbéliard
Porche des Halles Place Denfert-Rochereau Montbéliard Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:00:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Les Halles de Montbéliard ont traversé plus de cinq siècles et restent un élément incontournable du patrimoine urbain de la ville.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Porche des Halles Place Denfert-Rochereau Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations du Patrimoine Les Halles de Montbéliard
L’événement Animations du Patrimoine Les Halles de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD