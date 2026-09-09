Animations et ateliers à l’abbatiale Notre-Dame, Abbatiale Notre-Dame, Belleville-en-Beaujolais

Informations pratiques

Animations et ateliers à l’abbatiale Notre-Dame 19 et 20 septembre Abbatiale Notre-Dame Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animation :

• Présence de Michel Verrier, auteur, pour dédicacer son dernier roman « Meurtre à l’abbatiale de Belleville ».

Atelier animé par une médiatrice :

• Mission architecte : observez les détails de construction de l’abbatiale et familiarisez-vous avec le vocabulaire architectural.

Ateliers en autonomie :

• Le fil du temps : découvrez autrement l’abbatiale au travers des grandes dates clé de son histoire, vous apprendrez tout en vous amusant !

• Les secrets de l’Abbatiale : en famille ou entre amis, posez-vous des questions pour tenter de percer les mystères qui entourent l’église abbatiale et son ancienne abbaye.

• Les mystères des peintures : mettez-vous dans la peau d’un restaurateur de peinture murale et tentez de reconstituer avec précisions les détails disparus.

Abbatiale Notre-Dame Place de l’église, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 66 44 67 http://www.destinationbeaujolais.com Seul vestige d’une abbaye fondée par Humbert III, Sire de Beaujeu en 1168. Édifice roman dans son ensemble. Intérieur riche : chapiteaux, consoles, clefs de voûte. Mobilier liturgique de Goudji. Rosace de 1175. Extérieurs restaurés. Classé en 1862. Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine

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