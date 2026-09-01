Animations et visites guidées du lavoir-abreuvoir de Montépin Route de Montépin Bâgé-Dommartin

Informations pratiques

Bâgé-Dommartin

Animations et visites guidées du lavoir-abreuvoir de Montépin

Route de Montépin Lavoir de Montépin Bâgé-Dommartin Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Avec Les Biquettes d’Elo et les Balladins, Passion Patrimoine organise des animations théâtrales.

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Route de Montépin Lavoir de Montépin Bâgé-Dommartin 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 17 14 21

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English : Guided tour of the lavoir-abreuvoir of Montépin

Together with Les Biquettes d’Elo and Les Balladins, Passion Patrimoine organizes theatrical performances.

L’événement Animations et visites guidées du lavoir-abreuvoir de Montépin Bâgé-Dommartin a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux