Animations et visites guidées du lavoir-abreuvoir de Montépin Route de Montépin Bâgé-Dommartin
samedi 19 septembre 2026 · Route de Montépin · Bâgé-Dommartin
Informations pratiques
Bâgé-Dommartin
Animations et visites guidées du lavoir-abreuvoir de Montépin
Route de Montépin Lavoir de Montépin Bâgé-Dommartin Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Avec Les Biquettes d’Elo et les Balladins, Passion Patrimoine organise des animations théâtrales.
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Route de Montépin Lavoir de Montépin Bâgé-Dommartin 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 17 14 21
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English : Guided tour of the lavoir-abreuvoir of Montépin
Together with Les Biquettes d’Elo and Les Balladins, Passion Patrimoine organizes theatrical performances.
L’événement Animations et visites guidées du lavoir-abreuvoir de Montépin Bâgé-Dommartin a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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