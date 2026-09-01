Visite guidée de la chapelle d’Aigrefeuille Route de potet Bâgé-Dommartin

Informations pratiques

Bâgé-Dommartin

Visite guidée de la chapelle d’Aigrefeuille

Route de potet Aigrefeuille Bâgé-Dommartin Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Avec Les Biquettes d’Elo et les Balladins, Passion Patrimoine organise des animations théâtrales. Après chaque animation, des visites guidées du lavoir, de la chèvrerie et de la chapelle d’Aigrefeuille seront assurées par les bénévoles.

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Route de potet Aigrefeuille Bâgé-Dommartin 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 17 14 21 valette.b@free.fr

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English : Guided Tour of the Aigrefeuille Chapel

In collaboration with Les Biquettes d’Elo and Les Balladins, Passion Patrimoine is organizing theatrical performances. After each performance, volunteers will lead guided tours of the washhouse, the goat farm, and the chapel in Aigrefeuille.

L’événement Visite guidée de la chapelle d’Aigrefeuille Bâgé-Dommartin a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux