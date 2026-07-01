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Animations été, Près du citystade Patellière quartier Dervallières, Nantes
mardi 7 juillet 2026 · Près du citystade Patellière quartier Dervallières · Nantes
Informations pratiques
Animations été 7 juillet – 25 août, certains mardis Près du citystade Patellière quartier Dervallières Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00
Ateliers pour passer un bon moment, en toute simplicité, autour de loisirs créatifs, et ou de jeux en extérieur;
Près du citystade Patellière quartier Dervallières 44100 nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire
Atelier de jeux, de loisirs créatifs en extérieur loisirs créatifs jeux
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