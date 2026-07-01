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Animations été, Près du citystade Patellière quartier Dervallières, Nantes

mardi 7 juillet 2026 · Près du citystade Patellière quartier Dervallières · Nantes

Animations été, Près du citystade Patellière quartier Dervallières, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Près du citystade Patellière quartier Dervallières
Adresse
44100 nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Animations été 7 juillet – 25 août, certains mardis Près du citystade Patellière quartier Dervallières Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00

Ateliers pour passer un bon moment, en toute simplicité, autour de loisirs créatifs, et ou de jeux en extérieur;

Près du citystade Patellière quartier Dervallières 44100 nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire
Atelier de jeux, de loisirs créatifs en extérieur loisirs créatifs jeux

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