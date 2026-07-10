Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement Impasse de la Presqu’Île Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement

Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Contruire autrement , une animation gratuite, tout public proposée de 14h à 18h dans le parc de l’Ile en Mouvement.

Cet été, les animateurs du Pavillon des sciences vous proposent de les retrouver au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Ile en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont. Une manière d’agrémenter votre visite et de prolonger votre journée dans les parcs. .

Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English : Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement

L’événement Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD