Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement Impasse de la Presqu’Île Montbéliard
mercredi 5 août 2026 · Impasse de la Presqu'Île · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement
Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Contruire autrement , une animation gratuite, tout public proposée de 14h à 18h dans le parc de l’Ile en Mouvement.
Cet été, les animateurs du Pavillon des sciences vous proposent de les retrouver au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Ile en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont. Une manière d’agrémenter votre visite et de prolonger votre journée dans les parcs. .
Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement
L’événement Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- Animations gratuites extérieures a l’Ile en mouvement Constuire autrement Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 15 juillet 2026
- Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement Route d’Audincourt Montbéliard 15 juillet 2026
- Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs) Montbéliard 17 juillet 2026
- Festival Eurocuivres Montbéliard 17 juillet 2026
- Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs) Montbéliard 17 juillet 2026