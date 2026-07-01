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Animations jeunesse, Bibliothèque de Lézan, Lézan

mardi 28 juillet 2026 · Bibliothèque de Lézan · Lézan

Animations jeunesse, Bibliothèque de Lézan, Lézan

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque de Lézan
Adresse
2 Place de l'Enclos, 30350 Lézan
Ville
30350 Lézan
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Animations jeunesse Mardi 28 juillet, 10h00 Bibliothèque de Lézan Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00

Bibliothèque de Lézan 2 Place de l’Enclos, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie
Lectures, concours de dessin et autres activités pour les plus jeunes. Enfants Dessin

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