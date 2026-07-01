AGENDA · Lézan
Animations jeunesse, Bibliothèque de Lézan, Lézan
mardi 28 juillet 2026 · Bibliothèque de Lézan · Lézan
Informations pratiques
Animations jeunesse Mardi 28 juillet, 10h00 Bibliothèque de Lézan Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00
Bibliothèque de Lézan 2 Place de l’Enclos, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie
Lectures, concours de dessin et autres activités pour les plus jeunes. Enfants Dessin
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