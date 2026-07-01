UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lézan

Observation de l’éclipse, Lézan, Lézan

mercredi 12 août 2026 · Lézan

Observation de l’éclipse, Lézan, Lézan

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Lézan
Adresse
30350 Lézan
Ville
30350 Lézan
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Observation de l’éclipse Mercredi 12 août, 18h30 Lézan Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T18:30:00+02:00 – 2026-08-12T20:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T18:30:00+02:00 – 2026-08-12T20:30:00+02:00

Lézan 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://lezan.fr »}]
Obtenez des explications sur ce phénomène rare. Préparez vos lunettes de protection.

À voir aussi à Lézan (Gard)