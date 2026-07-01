Observation de l’éclipse, Lézan, Lézan

Informations pratiques

Observation de l’éclipse Mercredi 12 août, 18h30 Lézan Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T18:30:00+02:00 – 2026-08-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T18:30:00+02:00 – 2026-08-12T20:30:00+02:00

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