Animations médiévales et visite guidée des restaurations du château, Château de Calmont d’Olt, Espalion

Informations pratiques

Animations médiévales et visite guidée des restaurations du château 19 et 20 septembre Château de Calmont d’Olt Aveyron

Sans réservation. Tarifs : 2.5€/adulte, 2€/enfant, gratuit/moins de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de 10h30 à 18h.

Programme des animations :

11h : visite guidée.

14h : tir du trébuchet.

15h : visite guidée consacrée aux restaurations effectuées au château.

16h30 : démonstration d’archerie.

Des jeux en bois et un stand de tir à l’arbalète seront également à disposition.

Château de Calmont d’Olt Route du château, 12500 Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie 0775750971 http://www.chateaucalmont.org Le Château Fort de Calmont d’Olt est un jalon important du Rouergue médiéval.

Juchée sur un piton basaltique, cette sentinelle domine la ville d’Espalion, la Vallée du Lot, l’Aubrac et les Causses. C’est un parfait témoignage de l’adaptation architecturale des châteaux aux progrès technologiques et à l’évolution des techniques de siège. Acheté par un passionné d’histoire en 1987, il est aujourd’hui l’objet de dégagements archéologiques, de travaux de stabilisation, d’études sur la vie d’un château fort, ainsi que d’animations sur les thèmes de la guerre et de la vie quotidienne au Moyen Âge. Parking à 200m

Visite libre de 10h30 à 18h.

©chateaudecalmontdolt