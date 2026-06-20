Espalion

Festi’Quilles Espalion

Foirail d’Espalion Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.

Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.

Festi’Quilles revient en 2026! Les éditions précédentes de cet évènement ont su réunir toutes les générations et rassembler un large public autour de ce sport dans un ambiance conviviale.

Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron ? Alors venez nombreux le 13 Août à Espalion.

Au programme :

· À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation) Tout public

· À 19h Finales écoles de quilles et Festi’Quilles .

Foirail d’Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 82 42

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English :

Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.

The principle of the game is simple: knock down as many pins as possible using a bowling pin and a ball.

L’événement Festi’Quilles Espalion Espalion a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)