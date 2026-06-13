Concert de Musique de Chambre Festival F. Poulenc & Friends Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Espalion dimanche 9 août 2026.

Espalion

Concert de Musique de Chambre Festival F. Poulenc & Friends

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Boulevard J. Poulenc Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert d’ouverture Schubert, Fauré et Poulenc, de la mélodie au violoncelle !

Johannes Przygodda (violoncelle), Joseph Birnbaum (piano).

Œuvres de Poulenc & de Schubert.

Possibilité de réserver en avance sur www.festivalpoulencandfriends.com

Billetterie sur place à partir de 19h30. (CB, espèce ou chèque) 15 .

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Boulevard J. Poulenc Espalion 12500 Aveyron Occitanie

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English :

Opening concert: Schubert, Fauré and Poulenc, from melody to cello!

L’événement Concert de Musique de Chambre Festival F. Poulenc & Friends Espalion a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)