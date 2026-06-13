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Concert de Musique de Chambre Festival F. Poulenc & Friends Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Espalion

Concert de Musique de Chambre Festival F. Poulenc & Friends Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Espalion

Concert de Musique de Chambre Festival F. Poulenc & Friends Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Espalion dimanche 9 août 2026.

Lieu : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Adresse : Boulevard J. Poulenc

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif : 15 Tarif enfant

Espalion

Concert de Musique de Chambre Festival F. Poulenc & Friends

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Boulevard J. Poulenc Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Concert d’ouverture Schubert, Fauré et Poulenc, de la mélodie au violoncelle !
Johannes Przygodda (violoncelle), Joseph Birnbaum (piano).
Œuvres de Poulenc & de Schubert.

Possibilité de réserver en avance sur www.festivalpoulencandfriends.com
Billetterie sur place à partir de 19h30. (CB, espèce ou chèque) 15  .

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Boulevard J. Poulenc Espalion 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

Opening concert: Schubert, Fauré and Poulenc, from melody to cello!

L’événement Concert de Musique de Chambre Festival F. Poulenc & Friends Espalion a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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