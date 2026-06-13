Festival Yaka’Venir pour les enfants Espalion mardi 21 juillet 2026.

Espalion

Festival Yaka’Venir pour les enfants

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-21

Le Festival Yaka’Venir propose des spectacles, ateliers, visites et jeux, gratuits pour les enfants. Animations offertes par la ville d’Espalion.

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Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63

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English :

The Yaka’Venir Festival offers free shows, workshops, visits and games for children. Activities offered by the town of Espalion.

L’événement Festival Yaka’Venir pour les enfants Espalion a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)