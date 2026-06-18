Atelier découverte aquarelle 5 rue du Dr Trémolière Espalion
Atelier découverte aquarelle 5 rue du Dr Trémolière Espalion samedi 11 juillet 2026.
Espalion
Atelier découverte aquarelle
5 rue du Dr Trémolière 5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
si vous apportez votre palette d’aquarelle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08
Atelier découverte aquarelle
Atelier d’environ 2h à destination des adultes et enfants à partir de 12 ans
Exercices d’initiation à l’aquarelle puis adaptation des sujets traités en fonction des participants (faune, flore, paysage…)
Possibilité de ramener vos propres modèles pour être accompagné dans la réalisation d’une aquarelle dont vous aurez choisi le sujet
Participants environ 6 personnes 20 .
5 rue du Dr Trémolière 5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 80 01 87 99 lisachauvin.illustration@gmail.com
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English :
Watercolor discovery workshop
Approximately 2-hour workshop for adults and children aged 12 and over
L’événement Atelier découverte aquarelle Espalion a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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