Atelier découverte aquarelle 5 rue du Dr Trémolière Espalion

Espalion

Atelier découverte aquarelle

5 rue du Dr Trémolière 5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

si vous apportez votre palette d’aquarelle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-08

Atelier découverte aquarelle

Atelier d’environ 2h à destination des adultes et enfants à partir de 12 ans

Exercices d’initiation à l’aquarelle puis adaptation des sujets traités en fonction des participants (faune, flore, paysage…)

Possibilité de ramener vos propres modèles pour être accompagné dans la réalisation d’une aquarelle dont vous aurez choisi le sujet

Participants environ 6 personnes 20 .

5 rue du Dr Trémolière 5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 80 01 87 99 lisachauvin.illustration@gmail.com

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English :

Watercolor discovery workshop

Approximately 2-hour workshop for adults and children aged 12 and over

L’événement Atelier découverte aquarelle Espalion a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)