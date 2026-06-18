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Atelier découverte aquarelle 5 rue du Dr Trémolière Espalion

Atelier découverte aquarelle 5 rue du Dr Trémolière Espalion

Atelier découverte aquarelle 5 rue du Dr Trémolière Espalion samedi 11 juillet 2026.

Lieu : 5 rue du Dr Trémolière

Adresse : 5 rue du Docteur Trémolière

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif si vous apportez votre palette d'aquarelle

Espalion

Atelier découverte aquarelle

5 rue du Dr Trémolière 5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
si vous apportez votre palette d’aquarelle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08

Atelier découverte aquarelle
Atelier d’environ 2h à destination des adultes et enfants à partir de 12 ans
Exercices d’initiation à l’aquarelle puis adaptation des sujets traités en fonction des participants (faune, flore, paysage…)
Possibilité de ramener vos propres modèles pour être accompagné dans la réalisation d’une aquarelle dont vous aurez choisi le sujet
Participants environ 6 personnes 20  .

5 rue du Dr Trémolière 5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 80 01 87 99  lisachauvin.illustration@gmail.com

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English :

Watercolor discovery workshop
Approximately 2-hour workshop for adults and children aged 12 and over

L’événement Atelier découverte aquarelle Espalion a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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