Concert de l’école de musique à Flaujac Espalion
Concert de l’école de musique à Flaujac Espalion mercredi 1 juillet 2026.
Espalion
Concert de l’école de musique à Flaujac
Village de Flaujac Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Les élèves présentent leurs productions musicales au cœur d’un fort médiéval.
Les élèves de l’école de musique d’Espalion explorent différents styles de musique et vous présentent lors de concert leurs productions. Ce concert, organisé par le Foyer Rural de Flaujac, se déroule au cœur du Fort médiéval de Flaujac, un cadre idéal pour assister au concert de musiciens talentueux.
Une buvette vous sera proposée. .
Village de Flaujac Espalion 12500 Aveyron Occitanie
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English :
Students present their musical productions in the heart of a medieval fort.
L’événement Concert de l’école de musique à Flaujac Espalion a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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