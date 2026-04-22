Feu de la St Jean à Flaujac rdv parking de Boralde à Flaujac Espalion
Feu de la St Jean à Flaujac rdv parking de Boralde à Flaujac Espalion samedi 20 juin 2026.
Espalion
Feu de la St Jean à Flaujac
rdv parking de Boralde à Flaujac intersection Saulieu Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Ambiance festive au village! Amenez votre repas ou profitez des grillades et de la buvette proposés sur place.
Repas participatif + grillades et buvette !
Pensez à réserver votre repas au 06 38 11 42 61 avant le jeudi 18/06 .
rdv parking de Boralde à Flaujac intersection Saulieu Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 38 11 42 61
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English :
Festive atmosphere in the village! Bring your own lunch, or enjoy a barbecue and refreshment bar on site.
L’événement Feu de la St Jean à Flaujac Espalion a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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