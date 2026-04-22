Feu de la St Jean à Flaujac rdv parking de Boralde à Flaujac Espalion

Espalion

Feu de la St Jean à Flaujac

rdv parking de Boralde à Flaujac intersection Saulieu Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Ambiance festive au village! Amenez votre repas ou profitez des grillades et de la buvette proposés sur place.

Repas participatif + grillades et buvette !

Pensez à réserver votre repas au 06 38 11 42 61 avant le jeudi 18/06 .

rdv parking de Boralde à Flaujac intersection Saulieu Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 38 11 42 61

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English :

Festive atmosphere in the village! Bring your own lunch, or enjoy a barbecue and refreshment bar on site.

L’événement Feu de la St Jean à Flaujac Espalion a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)