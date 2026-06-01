L’Auberge Espalionne Jeux experts Espalion
L’Auberge Espalionne Jeux experts Espalion dimanche 14 juin 2026.
Espalion
L’Auberge Espalionne Jeux experts
5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Cet après-midi jeux est dédié aux jeux de stratégies nécessitant un niveau et/ou l’envie de découvrir le monde initié/expert ludique !
Baptiste prête ses jeux à cette occasion, pour faire découvrir et apprendre à celles et ceux qui veulent se mesurer à de la stratégie avancée !
Pour cette première occasion il propose une partie de Wingspan Chacun incarne un ornithologue et collectionne les oiseaux (Gestion de ressource et deck building au programme !) .
5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie lantheaume.baptiste@gmail.com
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English :
This afternoon is dedicated to strategy games requiring a certain level and/or the desire to discover the world of initiated/expert play!
L’événement L’Auberge Espalionne Jeux experts Espalion a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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