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L’Auberge Espalionne Jeux experts Espalion

L’Auberge Espalionne Jeux experts Espalion

L’Auberge Espalionne Jeux experts Espalion dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 5 rue du Docteur Trémolière

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Espalion

L’Auberge Espalionne Jeux experts

5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Cet après-midi jeux est dédié aux jeux de stratégies nécessitant un niveau et/ou l’envie de découvrir le monde initié/expert ludique !
Baptiste prête ses jeux à cette occasion, pour faire découvrir et apprendre à celles et ceux qui veulent se mesurer à de la stratégie avancée !
Pour cette première occasion il propose une partie de Wingspan Chacun incarne un ornithologue et collectionne les oiseaux (Gestion de ressource et deck building au programme !)   .

5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie   lantheaume.baptiste@gmail.com

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English :

This afternoon is dedicated to strategy games requiring a certain level and/or the desire to discover the world of initiated/expert play!

L’événement L’Auberge Espalionne Jeux experts Espalion a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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