Espalion

L’Auberge Espalionne Jeux experts

5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Cet après-midi jeux est dédié aux jeux de stratégies nécessitant un niveau et/ou l’envie de découvrir le monde initié/expert ludique !

Baptiste prête ses jeux à cette occasion, pour faire découvrir et apprendre à celles et ceux qui veulent se mesurer à de la stratégie avancée !

Pour cette première occasion il propose une partie de Wingspan Chacun incarne un ornithologue et collectionne les oiseaux (Gestion de ressource et deck building au programme !) .

5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie lantheaume.baptiste@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This afternoon is dedicated to strategy games requiring a certain level and/or the desire to discover the world of initiated/expert play!

L’événement L’Auberge Espalionne Jeux experts Espalion a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)