Vide grenier à Flaujac Espalion
Vide grenier à Flaujac Espalion dimanche 5 juillet 2026.
Espalion
Vide grenier à Flaujac
Dans tout le village Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Ambiance festive: Vide grenier dans tout le village !
Restauration et buvette sur place.
3€le mètre réservation au 06 07 86 41 25 .
Dans tout le village Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 79 30 09 60
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English :
Festive atmosphere: Flea market in the village!
L’événement Vide grenier à Flaujac Espalion a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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