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Vide grenier à Flaujac Espalion

Vide grenier à Flaujac Espalion

Vide grenier à Flaujac Espalion dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Dans tout le village

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Espalion

Vide grenier à Flaujac

Dans tout le village Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Ambiance festive: Vide grenier dans tout le village !
Restauration et buvette sur place.
3€le mètre réservation au 06 07 86 41 25   .

Dans tout le village Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 79 30 09 60 

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English :

Festive atmosphere: Flea market in the village!

L’événement Vide grenier à Flaujac Espalion a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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