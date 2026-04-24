Espalion

Vide grenier à Flaujac

Dans tout le village Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Ambiance festive: Vide grenier dans tout le village !

Restauration et buvette sur place.

3€le mètre réservation au 06 07 86 41 25 .

Dans tout le village Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 79 30 09 60

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English :

Festive atmosphere: Flea market in the village!

L’événement Vide grenier à Flaujac Espalion a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)