Marché nocturne des Producteurs de Pays Espalion
Marché nocturne des Producteurs de Pays Espalion mercredi 24 juin 2026.
Espalion
Marché nocturne des Producteurs de Pays
Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26
Le marché 100% producteurs de notre terroir avec animation musicale Vente à consommer sur place ou à emporter.
Ces marchés privilégient le contact direct entre producteur et consommateur. Vous les reconnaîtrez grâce au logo et à la marque déposée Marchés des Producteurs de Pays qui les identifient et font des marchés uniques. Deux points forts à leur actif
– la vente directe du producteur au consommateur ;
– l’authenticité des produits préparés à partir des savoir-faire traditionnels de chaque pays .
Animations musicales, programme 2026
Mercredi 24 juin animation musicale avec Nicolas Animation Contre allée Bd J. Poulenc à 19h
Mercredi 8 juillet animation musicale avec la Banda les souvenirs de Nestors contre Allées du Bd. J. Poulenc à 19h et concert de l’Harmonie d’Espalion à 21h place du marché
Mercredi 15 juillet animations musicales avec Coup de Fil contre Allées du Bd. J. Poulenc à 19h et Jérémy et Fanny PERRET à 21h place du marché
Mercredi 22 juillet animations musicales avec Zico -Contre allée Bd J. Poulenc à 19h et s Trio Nicolas Animation place du marché à 21h
Mercredi 29 juillet animation musicale avec Duo Vanille -Contre allée Bd J. Poulenc à 19h et spectacle folklorique par la Cabrette du Haut Rouergue place du marché à 21h
Mercredi 5 aout : animations musicales avec Berzinc -Contre allée Bd J. Poulenc à 19h et M’ilie place du marché à 21h
Mercredi 19 aout animations musicales avec Nicolas Animation -Contre allée Bd J. Poulenc à 19h et Coup de fil place du marché à 21h.
Mercredi 26 aout animation musicale avec Ched’O’brod -Contre allée Bd J. Poulenc à 19h. .
Espalion 12500 Aveyron Occitanie
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English :
100% local producers’ market with musical entertainment Buy-on-premises or take-away.
L’événement Marché nocturne des Producteurs de Pays Espalion a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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