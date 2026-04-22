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Marché nocturne des Producteurs de Pays Espalion

Marché nocturne des Producteurs de Pays Espalion

Marché nocturne des Producteurs de Pays Espalion mercredi 24 juin 2026.

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif :

Espalion

Marché nocturne des Producteurs de Pays

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26

Le marché 100% producteurs de notre terroir avec animation musicale Vente à consommer sur place ou à emporter.
Ces marchés privilégient le contact direct entre producteur et consommateur. Vous les reconnaîtrez grâce au logo et à la marque déposée Marchés des Producteurs de Pays qui les identifient et font des marchés uniques. Deux points forts à leur actif  
– la vente directe du producteur au consommateur ;
– l’authenticité des produits préparés à partir des savoir-faire traditionnels de chaque pays .

Animations musicales, programme 2026

Mercredi 24 juin animation musicale avec  Nicolas Animation  Contre allée Bd J. Poulenc à 19h
Mercredi 8 juillet animation musicale avec la Banda  les souvenirs de Nestors  contre Allées du Bd. J. Poulenc à 19h et concert de l’Harmonie d’Espalion à 21h place du marché
Mercredi 15 juillet animations musicales avec  Coup de Fil contre Allées du Bd. J. Poulenc à 19h et  Jérémy et Fanny PERRET à 21h place du marché
Mercredi 22 juillet   animations musicales avec  Zico -Contre allée Bd J.  Poulenc à 19h et s  Trio Nicolas Animation  place du marché à 21h
Mercredi 29 juillet   animation musicale avec  Duo Vanille  -Contre allée Bd J.  Poulenc à 19h et spectacle folklorique par la Cabrette du Haut Rouergue  place du marché à 21h
Mercredi 5 aout : animations musicales avec  Berzinc  -Contre allée Bd J.  Poulenc à 19h et  M’ilie  place du marché à 21h
Mercredi 19 aout   animations musicales avec  Nicolas Animation  -Contre allée Bd J.  Poulenc à 19h et  Coup de fil  place du marché à 21h.
Mercredi 26 aout  animation musicale avec Ched’O’brod -Contre allée Bd J.  Poulenc à 19h.   .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

100% local producers’ market with musical entertainment Buy-on-premises or take-away.

L’événement Marché nocturne des Producteurs de Pays Espalion a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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