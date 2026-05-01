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Sortie Vélo en famille Salle de la Gare Espalion

Sortie Vélo en famille Salle de la Gare Espalion

Sortie Vélo en famille Salle de la Gare Espalion samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle de la Gare

Adresse : Fédération Départemental des Foyers Ruraux

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Gratuit

Espalion

Sortie Vélo en famille

Salle de la Gare Fédération Départemental des Foyers Ruraux Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

La grande boucle de Simone , une journée vélo en famille, avec jeux et repas tiré du sac, un parcours sécurisé: voie verte, ancienne route de Rodez par Grandval et Chemin de Saint Jacques.
Cette année, Simone prend son vélo et s’associe à l’opération nationale mai à vélo sur le Nord Aveyron, à Espalion… Nous vous attendons nombreux !
Rdv 10h30 à la salle de la Gare pour un départ à 11h.   .

Salle de la Gare Fédération Départemental des Foyers Ruraux Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 84 82 91 92  fdfr12@gmail.com

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English :

La grande boucle de Simone , a family cycling day, with games and packed lunch, on a safe route: voie verte, old road from Rodez via Grandval and Chemin de Saint Jacques.

L’événement Sortie Vélo en famille Espalion a été mis à jour le 2026-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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