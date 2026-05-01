Sortie Vélo en famille Salle de la Gare Espalion

Espalion

Sortie Vélo en famille

Salle de la Gare Fédération Départemental des Foyers Ruraux Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La grande boucle de Simone , une journée vélo en famille, avec jeux et repas tiré du sac, un parcours sécurisé: voie verte, ancienne route de Rodez par Grandval et Chemin de Saint Jacques.

Cette année, Simone prend son vélo et s’associe à l’opération nationale mai à vélo sur le Nord Aveyron, à Espalion… Nous vous attendons nombreux !

Rdv 10h30 à la salle de la Gare pour un départ à 11h. .

Salle de la Gare Fédération Départemental des Foyers Ruraux Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 84 82 91 92 fdfr12@gmail.com

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English :

La grande boucle de Simone , a family cycling day, with games and packed lunch, on a safe route: voie verte, old road from Rodez via Grandval and Chemin de Saint Jacques.

L’événement Sortie Vélo en famille Espalion a été mis à jour le 2026-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)