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Flaujac: Nettoyage de Printemps Foyer Rural de Flaujac Espalion

Flaujac: Nettoyage de Printemps Foyer Rural de Flaujac Espalion

Flaujac: Nettoyage de Printemps Foyer Rural de Flaujac Espalion samedi 30 mai 2026.

Lieu : Foyer Rural de Flaujac

Adresse : 1 place du Sandalou

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Espalion

Flaujac: Nettoyage de Printemps

Foyer Rural de Flaujac 1 place du Sandalou Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Flaujac: Fêtes des voisins et actions collectives !!
Fleurissement, nettoyage des rues et des chemins, repas participatif à midi.   .

Foyer Rural de Flaujac 1 place du Sandalou Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 79 30 09 60 

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English :

Flaujac: Neighbours’ day and collective actions!

L’événement Flaujac: Nettoyage de Printemps Espalion a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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