Flaujac: Nettoyage de Printemps Foyer Rural de Flaujac Espalion

Espalion

Flaujac: Nettoyage de Printemps

Foyer Rural de Flaujac 1 place du Sandalou Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Flaujac: Fêtes des voisins et actions collectives !!

Fleurissement, nettoyage des rues et des chemins, repas participatif à midi. .

Foyer Rural de Flaujac 1 place du Sandalou Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 79 30 09 60

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English :

Flaujac: Neighbours’ day and collective actions!

L’événement Flaujac: Nettoyage de Printemps Espalion a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)