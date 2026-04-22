Flaujac: Nettoyage de Printemps Foyer Rural de Flaujac Espalion
Flaujac: Nettoyage de Printemps Foyer Rural de Flaujac Espalion samedi 30 mai 2026.
Espalion
Flaujac: Nettoyage de Printemps
Foyer Rural de Flaujac 1 place du Sandalou Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Flaujac: Fêtes des voisins et actions collectives !!
Fleurissement, nettoyage des rues et des chemins, repas participatif à midi. .
Foyer Rural de Flaujac 1 place du Sandalou Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 79 30 09 60
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English :
Flaujac: Neighbours’ day and collective actions!
L’événement Flaujac: Nettoyage de Printemps Espalion a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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