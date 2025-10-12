Soirée cabaret Fête des Mères- Cancan Paris Show Espalion
Soirée cabaret Fête des Mères- Cancan Paris Show Espalion dimanche 31 mai 2026.
Soirée cabaret Fête des Mères- Cancan Paris Show
Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
49
Tarif de base plein tarif
Spectacle et repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Spectacle repas avec soirée dansante
Pour une touche d’audace, laissez-vous surprendre par des numéros où l’art de la danse se fait sensuel mais toujours raffiné, avec des danseuses glamour qui savent envoûter sans trop en dévoiler. Le retour cette saison de Glossy Cabaret avec son spectacle Glamour so crazy et Cancan Paris Show. 49 .
Espalion 12500 Aveyron Occitanie
English :
Dinner and dance show
German :
Spektakel Mahlzeit mit Tanzabend
Italiano :
Cena spettacolo con ballo
Espanol :
Cena espectáculo con baile
L’événement Soirée cabaret Fête des Mères- Cancan Paris Show Espalion a été mis à jour le 2025-10-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)