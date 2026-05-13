Concert de l’école de musique, Musée du scaphandre, Espalion

Concert de l’école de musique Samedi 23 mai, 17h00 Musée du scaphandre Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le musée du Scaphandre – musée Joseph Vaylet invite l’antenne locale du conservatoire pour des concerts exclusifs !

Les élèves des classes de formation musicale, de musiques actuelles, de piano, de flûte et d’accordéon se relaieront dans les différents salles du musée pour une expérience musicale unique !

Direction artistique : Franck Andrieu, Emilie Favero, Merlin Liné, Fabienne Landès, Pauline Billi, Yannick Luche

Musée du scaphandre 38 rue Droite 12500 Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie 05 65 44 09 18 http://facebook.com/musee.scaphandre;https://www.instagram.com/musee_scaphandre_espalion/?fbclid=IwY2xjawRWuy9leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBDUnZnYWlzTWFsaHZTb2VOc3J0YwZhcHBfaWQBMAABHifNmBPmG3q6riW-wDlzBJAzElAfrQIfrjVS_-7SDPO5aiY9k5LuXBFcVLjT_aem_6fHOqdhaeTHKeBTFgaY0ng Collections autour des inventions Rouquayrol Denayrouze et de la conquête des milieux hostiles. Collections d’arts et traditions poulaires.

Le musée du Scaphandre – musée Joseph Vaylet invite l’antenne locale du conservatoire pour des concerts exclusifs !

©ministère de la Culture