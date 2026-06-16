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Tournoi multi-chances hommes Espalion

Tournoi multi-chances hommes Espalion samedi 4 juillet 2026.

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 20 Tarif enfant - 18ans

Espalion

Tournoi multi-chances hommes

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif enfant
– 18ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Venez vous challenger au tournoi organisé par le Tennis-Club d’Espalion !
Tournoi de tennis organisé par le Tennis-Club d’Espalion.
Inscription et renseignement au 06.80.15.22.32 20  .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 80 15 22 32 

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English :

Come challenge yourself at the tournament organized by the Espalion Tennis Club!

L’événement Tournoi multi-chances hommes Espalion a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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