Espalion

Tournoi multi-chances hommes

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif enfant

– 18ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Venez vous challenger au tournoi organisé par le Tennis-Club d’Espalion !

Tournoi de tennis organisé par le Tennis-Club d’Espalion.

Inscription et renseignement au 06.80.15.22.32 20 .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 80 15 22 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come challenge yourself at the tournament organized by the Espalion Tennis Club!

L’événement Tournoi multi-chances hommes Espalion a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)