Tournoi multi-chances hommes Espalion
Tournoi multi-chances hommes Espalion samedi 4 juillet 2026.
Espalion
Tournoi multi-chances hommes
Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif enfant
– 18ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Venez vous challenger au tournoi organisé par le Tennis-Club d’Espalion !
Tournoi de tennis organisé par le Tennis-Club d’Espalion.
Inscription et renseignement au 06.80.15.22.32 20 .
Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 80 15 22 32
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English :
Come challenge yourself at the tournament organized by the Espalion Tennis Club!
L’événement Tournoi multi-chances hommes Espalion a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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