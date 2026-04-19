Feu de la Saint-Jean à Flaujac Parking de la boralde Espalion

Espalion

Feu de la Saint-Jean à Flaujac

Parking de la boralde Flaujac Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Ambiance festive au village! Amenez votre repas ou profitez des grillades et de la buvette proposés sur place.

Attention, le repas se réserve en appelant le 06 38 11 42 61 avant le jeudi 18 juin! .

Parking de la boralde Flaujac Espalion 12500 Aveyron Occitanie

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English :

Festive atmosphere in the village! Bring your own lunch, or enjoy a barbecue and refreshment bar on site.

L’événement Feu de la Saint-Jean à Flaujac Espalion a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)