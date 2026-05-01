Espalion

Spectacle Improvisation

salle de la Gare Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le vendredi 30 mai à 20h30, ImpRodez montera sur la scène de l’ancienne gare pour une soirée de théâtre d’improvisation !

Au programme des scènes inventées en direct, des histoires improbables, des rebondissements que personne n’a vus venir pas même pas eux !

Venez nombreux ! .

salle de la Gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr

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English :

On Friday, May 30 at 8:30pm, ImpRodez will take to the stage at the old station for an evening of improvisational theater!

L’événement Spectacle Improvisation Espalion a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)