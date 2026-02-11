Festival de Bandas d’Espalion Espalion
Festival de Bandas d’Espalion Espalion samedi 6 juin 2026.
Festival de Bandas d’Espalion
Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Venez participez au Festival de Bandas à Espalion avec des bandas de la France entière et plus de 250 musiciens, apéro, concours, bandas en scène et en ville…
Pendant ces 2 jours de folie le programme du Festival de Bandas d’Espalion est dense et il y en a pour tous les goûts
Le samedi à partir de 16h jusqu’à tard dans la nuit
au départ de la mairie, suivez le défilé des bandas dans les rues du centre-ville
faites des pauses rafraichissantes aux bars éphémères
à partir de 19h30 partagez un aligot géant saucisse en famille ou entre amis sur la place des anciennes prisons
assistez au concours sur la grande scène
dansez et sautez toute la soirée
enjaillez-vous jusqu’au petit matin à l’Excalibur
Le dimanche de 10h à 15h pour finir le week-end en beauté
reprenez votre déambulation musicale en ville
venez partager une paella géante
écoutez les bandas sur la petite scène à l’ombre des platanes .
Espalion 12500 Aveyron Occitanie Lessouvenirsdenestor@gmail.com
English :
Come and take part in the Bandas Festival in Espalion with bandas from all over France and over 250 musicians, aperitifs, competitions, bandas on stage and in town…
