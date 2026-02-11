Festival de Bandas d’Espalion

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Venez participez au Festival de Bandas à Espalion avec des bandas de la France entière et plus de 250 musiciens, apéro, concours, bandas en scène et en ville…

Pendant ces 2 jours de folie le programme du Festival de Bandas d’Espalion est dense et il y en a pour tous les goûts

Le samedi à partir de 16h jusqu’à tard dans la nuit

au départ de la mairie, suivez le défilé des bandas dans les rues du centre-ville

faites des pauses rafraichissantes aux bars éphémères

à partir de 19h30 partagez un aligot géant saucisse en famille ou entre amis sur la place des anciennes prisons

assistez au concours sur la grande scène

dansez et sautez toute la soirée

enjaillez-vous jusqu’au petit matin à l’Excalibur

Le dimanche de 10h à 15h pour finir le week-end en beauté

reprenez votre déambulation musicale en ville

venez partager une paella géante

écoutez les bandas sur la petite scène à l’ombre des platanes .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie Lessouvenirsdenestor@gmail.com

English :

Come and take part in the Bandas Festival in Espalion with bandas from all over France and over 250 musicians, aperitifs, competitions, bandas on stage and in town…

