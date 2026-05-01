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Concert La Nuit des Musées au Musée du Scaphandre Espalion

Concert La Nuit des Musées au Musée du Scaphandre Espalion

Concert La Nuit des Musées au Musée du Scaphandre Espalion samedi 23 mai 2026.

Adresse : 38 rue Droit

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Espalion

Concert La Nuit des Musées au Musée du Scaphandre

38 rue Droit Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Les élèves musiciens du Conservatoire de l’Aveyron des antennes d’Espalion, Laguiole et Sainte-Geneviève-Sur-Argence célèbrent la Nuit des Musées en partenariat avec le Musée du Scaphandre et la ville d’Espalion !
Programme
17h30 Concert de Batucada sur la place du marché
17h45-21h les musiciens du conservatoire vous proposent des interludes au fils des salles du musée !
17h00-22h00 : visite libre des collections du Scaphandre et Joseph Vaylet   .

38 rue Droit Espalion 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

Student musicians from the Conservatoire de l’Aveyron in Espalion, Laguiole and Sainte-Geneviève-Sur-Argence celebrate the Nuit des Musées in partnership with the Musée du Scaphandre and the town of Espalion!

L’événement Concert La Nuit des Musées au Musée du Scaphandre Espalion a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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