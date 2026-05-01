Espalion

Concert La Nuit des Musées au Musée du Scaphandre

38 rue Droit Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les élèves musiciens du Conservatoire de l’Aveyron des antennes d’Espalion, Laguiole et Sainte-Geneviève-Sur-Argence célèbrent la Nuit des Musées en partenariat avec le Musée du Scaphandre et la ville d’Espalion !

Programme

17h30 Concert de Batucada sur la place du marché

17h45-21h les musiciens du conservatoire vous proposent des interludes au fils des salles du musée !

17h00-22h00 : visite libre des collections du Scaphandre et Joseph Vaylet .

38 rue Droit Espalion 12500 Aveyron Occitanie

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English :

Student musicians from the Conservatoire de l’Aveyron in Espalion, Laguiole and Sainte-Geneviève-Sur-Argence celebrate the Nuit des Musées in partnership with the Musée du Scaphandre and the town of Espalion!

L’événement Concert La Nuit des Musées au Musée du Scaphandre Espalion a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)