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Les fleurs du mal Imaginarium Espalion

Les fleurs du mal Imaginarium Espalion

Les fleurs du mal Imaginarium Espalion mardi 26 mai 2026.

Lieu : Imaginarium

Adresse : 99 avenue d'Estaing

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Tarif :

Espalion

Les fleurs du mal

Imaginarium 99 avenue d’Estaing Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-26
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

Les fleurs du mal de Charles Baudelaire lues par Bernard Fontaine
Lire Baudelaire, lire Les fleurs du Mal pour suivre une histoire de passions dont l’écriture est l’emblème. Une aventure poétique dans les méandres de l’âme humaine en proie à toutes les émotions et à ses désirs. Cette lecture est un choix de poèmes illustrés par Matisse en 1947.
Présence de Marion Melnotte qui accompagnera Bernard Fontaine en musique et improvisations   .

Imaginarium 99 avenue d’Estaing Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 7 49 72 73 51 

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English :

Charles Baudelaire’s Les fleurs du mal read by Bernard Fontaine

L’événement Les fleurs du mal Espalion a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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