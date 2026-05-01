Les fleurs du mal Imaginarium Espalion
Les fleurs du mal Imaginarium Espalion mardi 26 mai 2026.
Espalion
Les fleurs du mal
Imaginarium 99 avenue d’Estaing Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Les fleurs du mal de Charles Baudelaire lues par Bernard Fontaine
Lire Baudelaire, lire Les fleurs du Mal pour suivre une histoire de passions dont l’écriture est l’emblème. Une aventure poétique dans les méandres de l’âme humaine en proie à toutes les émotions et à ses désirs. Cette lecture est un choix de poèmes illustrés par Matisse en 1947.
Présence de Marion Melnotte qui accompagnera Bernard Fontaine en musique et improvisations .
Imaginarium 99 avenue d’Estaing Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 7 49 72 73 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Charles Baudelaire’s Les fleurs du mal read by Bernard Fontaine
L’événement Les fleurs du mal Espalion a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Espalion (Aveyron)
- Ciné-papote Urchin de Harris Dickinson Espalion 12 mai 2026
- Flaujac: Nettoyage de Printemps Foyer Rural de Flaujac Espalion 30 mai 2026
- Spectacle Improvisation Espalion 30 mai 2026
- Petit-déjeuner tripoux Espalion 31 mai 2026
- Soirée cabaret Fête des Mères- Cancan Paris Show Espalion 31 mai 2026