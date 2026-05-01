Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Petit-déjeuner tripoux Espalion

Petit-déjeuner tripoux Espalion

Petit-déjeuner tripoux Espalion dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Chemin de Calmont

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Espalion

Petit-déjeuner tripoux

Chemin de Calmont Espalion Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Petit-déjeuner tripous à partir de 8h sur réservation.

Renseignements et réservations conseillées 06.74.42.10.75   .

Chemin de Calmont Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 74 42 10 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Petit-déjeuner tripoux Espalion a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Espalion (Aveyron)