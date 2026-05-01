Espalion

Petit-déjeuner tripoux

Chemin de Calmont Espalion Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Petit-déjeuner tripous à partir de 8h sur réservation.

Renseignements et réservations conseillées 06.74.42.10.75 .

Chemin de Calmont Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 74 42 10 75

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English :

L’événement Petit-déjeuner tripoux Espalion a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)