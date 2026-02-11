Rando Cyclo des Monts d’Aubrac Espalion
Rando Cyclo des Monts d’Aubrac Espalion samedi 6 juin 2026.
Rando Cyclo des Monts d’Aubrac
Espalion Aveyron
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
2026-06-06
2 circuits vous feront découvrir le plateau de l’Aubrac au départ d’Espalion !
Départ et arrivée au Plateau de la Gare à Espalion.
Un circuit court de 60 kms.
Un circuit long de 100kms
Ravitaillements sur les circuits et Aligot saucisse Bière à l’arrivée
Inscription à partir de 7h30 jusqu’à 9h00
Clôture à 15h00 12 .
Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 70 18 43 79 veloclubespalion@gmail.com
2 circuits to discover the Aubrac plateau from Espalion!
