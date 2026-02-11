Rando Cyclo des Monts d’Aubrac

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Licencié.e FFCT

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

2 circuits vous feront découvrir le plateau de l’Aubrac au départ d’Espalion !

Départ et arrivée au Plateau de la Gare à Espalion.

Un circuit court de 60 kms.

Un circuit long de 100kms

Ravitaillements sur les circuits et Aligot saucisse Bière à l’arrivée

Inscription à partir de 7h30 jusqu’à 9h00

Clôture à 15h00 12 .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 70 18 43 79 veloclubespalion@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2 circuits to discover the Aubrac plateau from Espalion!

L’événement Rando Cyclo des Monts d’Aubrac Espalion a été mis à jour le 2026-02-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)