Exposition Cyanotype Bibliothèque municipale d’Espalion Espalion
Exposition Cyanotype Bibliothèque municipale d’Espalion Espalion mercredi 8 juillet 2026.
Espalion
Exposition Cyanotype
Bibliothèque municipale d’Espalion 11 avenue de la gare Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-08
Les écureuils du Verdié vous font découvrir leurs œuvres réalisées avec la technique du cyanotype dans une exposition à la bibliothèque municipale.
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Bibliothèque municipale d’Espalion 11 avenue de la gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 19 22
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English :
The Verdi Squirrels invite you to discover their works created using the cyanotype technique in an exhibition at the municipal library.
L’événement Exposition Cyanotype Espalion a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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