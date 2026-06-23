Exposition Cyanotype Bibliothèque municipale d’Espalion Espalion

Espalion

Exposition Cyanotype

Bibliothèque municipale d’Espalion 11 avenue de la gare Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-08

Les écureuils du Verdié vous font découvrir leurs œuvres réalisées avec la technique du cyanotype dans une exposition à la bibliothèque municipale.

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Bibliothèque municipale d’Espalion 11 avenue de la gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 19 22

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English :

The Verdi Squirrels invite you to discover their works created using the cyanotype technique in an exhibition at the municipal library.

L’événement Exposition Cyanotype Espalion a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)