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Exposition Cyanotype Bibliothèque municipale d’Espalion Espalion

Exposition Cyanotype Bibliothèque municipale d’Espalion Espalion

Exposition Cyanotype Bibliothèque municipale d’Espalion Espalion mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Bibliothèque municipale d'Espalion
Adresse
11 avenue de la gare
Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Tarif

Espalion

Exposition Cyanotype

Bibliothèque municipale d’Espalion 11 avenue de la gare Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-08

Les écureuils du Verdié vous font découvrir leurs œuvres réalisées avec la technique du cyanotype dans une exposition à la bibliothèque municipale.
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Bibliothèque municipale d’Espalion 11 avenue de la gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 19 22 

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English :

The Verdi Squirrels invite you to discover their works created using the cyanotype technique in an exhibition at the municipal library.

L’événement Exposition Cyanotype Espalion a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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