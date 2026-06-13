Espalion

Spectacle familial Festival de musique d’Espalion

29 rue du Docteur Gabriac Espalion Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre du Festival de musique d’Espalion venez en famille découvrir l’œuvre du compositeur Francis Poulenc à travers deux spectacles pour les enfants.

L’association Espalion premier sourire du Midi vous propose une édition du Festival de musique d’Espalion autour du thème Sur les chemins de Francis Poulenc , compositeur réputé et originaire de l’Aveyron.

En première partie L’histoire de Babar, le petit éléphant , un texte de Jean de Brunhoff et mis en musque par Francis Poulenc

En deuxième partie, un conte du chat perché Les boîtes de peintures d’Isabelle Aboulker

Les représentation dérouleront le samedi à 18h30 et le dimanche à 15h00 à la salle de la Gare .

29 rue du Docteur Gabriac Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 00 32

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English :

As part of the Espalion Music Festival, bring the whole family to discover the work of composer Francis Poulenc through two performances for children.

L’événement Spectacle familial Festival de musique d’Espalion Espalion a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)