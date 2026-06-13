Spectacle Calligrames Festival de musique d’Espalion Espalion
Spectacle Calligrames Festival de musique d’Espalion Espalion mercredi 15 juillet 2026.
Espalion
Spectacle Calligrames Festival de musique d’Espalion
29 rue du Docteur Gabriac Espalion Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Venez assister à la soirée d’ouverture du Festival de musique d’Espalion avec une mise en musique par Francis Poulenc des poèmes de Guillaume Apollinaire
L’association Espalion premier sourire du Midi vous propose une édition du Festival de musique d’Espalion autour du thème Sur les chemins de Francis Poulenc , compositeur réputé et originaire de l’Aveyron.
La soirée d’ouverture présente le recueil de poèmes Calligrammes de Guillaume Apollinaire mis en musique par Francis Poulenc
Piano Ernestine Bluteau
Baryton Philippe Scagni
Mezzo-Contrealto Marie Blanc
La soirée se déroulera au cinéma Le Rex d’Espalion à partir de 18h .
29 rue du Docteur Gabriac Espalion 12500 Aveyron Occitanie
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English :
Come to the opening night of the Espalion Music Festival, featuring Francis Poulenc’s musical settings of poems by Guillaume Apollinaire
L’événement Spectacle Calligrames Festival de musique d’Espalion Espalion a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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