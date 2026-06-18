Espalion

Bal du 13 juillet

Foirail d’Espalion Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La veille de la fête nationale, venez célébrer en famille à Espalion !

Pour célébrer la fête nationale, le comité Espa’Folies vous propose une belle soirée festive !

À partir de 19h30 Repas champêtre et bal animé par DJ OPHIDIAN EVENT

À partir de 22h00 Retraite aux flambeaux au départ de la Mairie

À partir de 23h00 Feu d’artifice au Foirail .

Foirail d’Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 19 71 10 64

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English :

The day before the national holiday, come celebrate with your family in Espalion!

L’événement Bal du 13 juillet Espalion a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)