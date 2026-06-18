Bal du 13 juillet Espalion
Bal du 13 juillet Espalion lundi 13 juillet 2026.
Espalion
Bal du 13 juillet
Foirail d’Espalion Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La veille de la fête nationale, venez célébrer en famille à Espalion !
Pour célébrer la fête nationale, le comité Espa’Folies vous propose une belle soirée festive !
À partir de 19h30 Repas champêtre et bal animé par DJ OPHIDIAN EVENT
À partir de 22h00 Retraite aux flambeaux au départ de la Mairie
À partir de 23h00 Feu d’artifice au Foirail .
Foirail d’Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 19 71 10 64
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English :
The day before the national holiday, come celebrate with your family in Espalion!
L’événement Bal du 13 juillet Espalion a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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