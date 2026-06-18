Espalion

Festival des Véhicules d’Époques

Foirail d’Espalion Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Venez profitez d’un moment festif autour de véhicules d’époques à Espalion

L’association les Vieilles Bielles de l’Aubrac vous propose un week-end festif autour des véhicules d’époques !

Au programme

Samedi matin Exposition et vente de véhicules ancien ( voitures, tracteurs, moto, camions et mobylettes)

À 17h00 Cérémonie de remise du label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époques

À 19h00 Apéro-Tapas au Foirail d’Espalion animé par Guilhem Baudequin

Dimanche

Toute la journée Exposition des véhicules anciens au Foirail, Animation pour les enfants et tour de ville en véhicules d’époques

8h00 Petit-déjeuner aux tripous (cuit au feu de bois)

10h00 Animation de Serge Conjad et sa cariole

14h Départ de la Mairie du groupe folklorique Lo Bourreïo d’Olt suivi d’un spectacle au Foirail

16h00 Concours d’élégance

17h Tirage de la tombola

Entrée Libre Possibilité de restauration sur place. .

Foirail d’Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie

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English :

Come enjoy a festive event featuring vintage cars in Espalion

L’événement Festival des Véhicules d’Époques Espalion a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)