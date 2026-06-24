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Après-midi jeux de société Initiés/Experts L’ Auberge Espalionne L’Auberge Espalionne Espalion

dimanche 19 juillet 2026 · L'Auberge Espalionne · Espalion

Après-midi jeux de société Initiés/Experts L’ Auberge Espalionne L’Auberge Espalionne Espalion

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
L'Auberge Espalionne
Adresse
5 Rue du Docteur Trémolière
Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Tarif

Espalion

Après-midi jeux de société Initiés/Experts L’ Auberge Espalionne

L’Auberge Espalionne 5 Rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Cet Après-Midi jeux est dédié aux jeux de stratégies nécessitant un niveau et/ou l’envie de découvrir le monde initié/expert ludique !
Pour cet après-midi dédié aux jeux de stratégie, Baptiste prête ses jeux pour l’occasion afin de faire découvrir et apprendre à celles et ceux qui veulent se mesurer à de la stratégie avancée ! Au programme construction de fusée et Croisière Spatiale avec Galactic Cruise ! 

Par souci d’organisation, pensez à vous inscrire par email  lantheaume.baptiste@gmail.com
Ouvert à tous. Adhésion 2026 obligatoire (prix libre) & participation libre et consciente.   .

L’Auberge Espalionne 5 Rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie   contact@laubergeespalionne.fr

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English :

This Afternoon Games segment is dedicated to strategy games that require a certain skill level and/or a desire to explore the world of beginner-to-expert gameplay!

L’événement Après-midi jeux de société Initiés/Experts L’ Auberge Espalionne Espalion a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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