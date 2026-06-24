Après-midi jeux de société Initiés/Experts L’ Auberge Espalionne L’Auberge Espalionne Espalion

Informations pratiques

Espalion

Après-midi jeux de société Initiés/Experts L’ Auberge Espalionne

L’Auberge Espalionne 5 Rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Cet Après-Midi jeux est dédié aux jeux de stratégies nécessitant un niveau et/ou l’envie de découvrir le monde initié/expert ludique !

Pour cet après-midi dédié aux jeux de stratégie, Baptiste prête ses jeux pour l’occasion afin de faire découvrir et apprendre à celles et ceux qui veulent se mesurer à de la stratégie avancée ! Au programme construction de fusée et Croisière Spatiale avec Galactic Cruise !

Par souci d’organisation, pensez à vous inscrire par email lantheaume.baptiste@gmail.com

Ouvert à tous. Adhésion 2026 obligatoire (prix libre) & participation libre et consciente. .

L’Auberge Espalionne 5 Rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Afternoon Games segment is dedicated to strategy games that require a certain skill level and/or a desire to explore the world of beginner-to-expert gameplay!

L’événement Après-midi jeux de société Initiés/Experts L’ Auberge Espalionne Espalion a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)