Informations pratiques

Espalion

Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Rêverie

18 Bd Joseph Poulenc Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Plein Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Le Festival de musique d’Espalion vous propose de poursuivre la (re)découverte des œuvres de Francis Poulenc autour d’une soirée sur le thème de la Rêverie .

L’association Espalion premier sourire du Midi vous propose une édition du Festival de musique d’Espalion autour du thème Sur les chemins de Francis Poulenc , compositeur réputé et originaire de l’Aveyron.

Cette soirée Rêverie Poulenc et ses contemporaines, en mode lunaire est animé par les duos Noémie et Camille.

Claudel Piano Noémie Berz

Soprano Noémie Bousquet

Violoncelle Kévin Bourdat

Formé en 2022 à Fribourg-en-Brisgau, le duo se consacre au répertoire du lied allemand et de la mélodie française. Il s’est notamment produit au festival HIDALGO de Munich ainsi qu’au Centre Culturel Français de Fribourg.

Le concert se déroulera à l’église Saint Jean-Baptiste à partir de 18h30. 20 .

18 Bd Joseph Poulenc Espalion 12500 Aveyron Occitanie

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English :

The Espalion Music Festival invites you to continue your (re)discovery of Francis Poulenc’s works with an evening dedicated to the theme of “R%EAverie.”

L’événement Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Rêverie Espalion a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)