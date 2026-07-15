Informations pratiques

Espalion

Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Du poème à la chanson

Chemin de Perse Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Tarif moins de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Pour clôturer cette édition en l’honneur de Francis Poulenc le Festival de Musique d’Espalion vous propose un dernier concert autour de poèmes mis en musique par Francis Poulenc.

L’association Espalion premier sourire du Midi vous propose une édition du Festival de musique d’Espalion autour du thème Sur les chemins de Francis Poulenc , compositeur réputé et originaire de l’Aveyron.

Cette soirée Du poème à la chanson : les Six et les poètes sera animé par

Soprano Françoise Masset

Guitare Rémi Cassaigne

Le concert se déroulera à l’église de Perse à partir de 18h30 10 .

Chemin de Perse Espalion 12500 Aveyron Occitanie

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English :

To close out this edition in honor of Francis Poulenc, the Espalion Music Festival presents a final concert featuring poems set to music by Francis Poulenc.

L’événement Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Du poème à la chanson Espalion a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)