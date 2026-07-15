Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Du poème à la chanson Espalion
mercredi 22 juillet 2026 · Espalion
Informations pratiques
Espalion
Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Du poème à la chanson
Chemin de Perse Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Tarif moins de 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Pour clôturer cette édition en l’honneur de Francis Poulenc le Festival de Musique d’Espalion vous propose un dernier concert autour de poèmes mis en musique par Francis Poulenc.
L’association Espalion premier sourire du Midi vous propose une édition du Festival de musique d’Espalion autour du thème Sur les chemins de Francis Poulenc , compositeur réputé et originaire de l’Aveyron.
Cette soirée Du poème à la chanson : les Six et les poètes sera animé par
Soprano Françoise Masset
Guitare Rémi Cassaigne
Le concert se déroulera à l’église de Perse à partir de 18h30 10 .
Chemin de Perse Espalion 12500 Aveyron Occitanie
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English :
To close out this edition in honor of Francis Poulenc, the Espalion Music Festival presents a final concert featuring poems set to music by Francis Poulenc.
L’événement Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Du poème à la chanson Espalion a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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