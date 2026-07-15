Informations pratiques

Espalion

Yaka’Venir Baptême à Poney

Rue de la Grave Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Animations gratuites pour les enfants tous les mardis et jeudis.

Avec les écuries du Bos. À partir de 3 ans. .

Rue de la Grave Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63

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English :

Free entertainment for children every Tuesday and Thursday.

L’événement Yaka’Venir Baptême à Poney Espalion a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)