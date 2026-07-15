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Yaka’Venir Baptême à Poney Espalion

jeudi 6 août 2026 · Espalion

Yaka’Venir Baptême à Poney Espalion

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
Rue de la Grave
Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Espalion

Yaka’Venir Baptême à Poney

Rue de la Grave Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Animations gratuites pour les enfants tous les mardis et jeudis.
Avec les écuries du Bos. À partir de 3 ans.   .

Rue de la Grave Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63 

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English :

Free entertainment for children every Tuesday and Thursday.

L’événement Yaka’Venir Baptême à Poney Espalion a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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