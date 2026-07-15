AGENDA · Espalion
Yaka’Venir Baptême à Poney Espalion
jeudi 6 août 2026 · Espalion
Informations pratiques
Espalion
Yaka’Venir Baptême à Poney
Rue de la Grave Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Animations gratuites pour les enfants tous les mardis et jeudis.
Avec les écuries du Bos. À partir de 3 ans. .
Rue de la Grave Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63
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English :
Free entertainment for children every Tuesday and Thursday.
L’événement Yaka’Venir Baptême à Poney Espalion a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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