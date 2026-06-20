AGENDA · Espalion
International de Pétanque 15e édition Espalion
vendredi 7 août 2026 · Espalion
Informations pratiques
Espalion
International de Pétanque 15e édition
Espalion Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-07
Rendez-vous incontournable pour les amoureux de la Pétanque !
Programme complet sur www.espalion.fr et la page Facebook de l’international de pétanque. .
Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 88 94 60 38 robertcostes@wanadoo.fr
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English :
A not-to-be-missed event for Pétanque lovers!
L’événement International de Pétanque 15e édition Espalion a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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