Informations pratiques

Espalion

International de Pétanque 15e édition

Espalion Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-07

Rendez-vous incontournable pour les amoureux de la Pétanque !

Programme complet sur www.espalion.fr et la page Facebook de l’international de pétanque. .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 88 94 60 38 robertcostes@wanadoo.fr

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English :

A not-to-be-missed event for Pétanque lovers!

L’événement International de Pétanque 15e édition Espalion a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)