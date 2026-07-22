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AGENDA · Espalion

Festi’Quilles Finale à Espalion Espalion

jeudi 13 août 2026 · Espalion

Festi’Quilles Finale à Espalion Espalion

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
Foirail
Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Tarif

Espalion

Festi’Quilles Finale à Espalion

Foirail Espalion Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.
Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.
Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron

Alors venez nombreux pour la finale le 13 Août 2026 à Espalion 

Au programme
À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)
À 19h démonstration/compétition par des joueurs aguerris   .

Foirail Espalion 12500 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.

L’événement Festi’Quilles Finale à Espalion Espalion a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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