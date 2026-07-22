Festi’Quilles Finale à Espalion Espalion
jeudi 13 août 2026 · Espalion
Informations pratiques
Espalion
Festi’Quilles Finale à Espalion
Foirail Espalion Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.
Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.
Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron
Alors venez nombreux pour la finale le 13 Août 2026 à Espalion
Au programme
À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)
À 19h démonstration/compétition par des joueurs aguerris .
Foirail Espalion 12500 Aveyron Occitanie
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English :
Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.
L’événement Festi’Quilles Finale à Espalion Espalion a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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