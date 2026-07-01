Informations pratiques

Espalion

Festi Rando A l’assaut de Calmont d’Olt

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Prenez de la hauteur à Espalion ! Grimpez jusqu’au château de Calmont d’Olt pour une visite exceptionnelle.

Laissez-vous conter l’histoire de ce joyau médiéval et découvrez comment l’association de sauvegarde se bat au quotidien pour préserver ce patrimoine unique.

. Date et heure Vendredi 31 juillet à 9h

. Lieu de départ de la randonnée Espalion (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Moyen Distance totale 6.5 km Dénivelé 180 m Durée approximative totale (randonnée + visite) 4h30

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 5.5 .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie

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English :

Get a bird’s-eye view of Espalion! Climb up to Calmont d’Olt Castle for a truly exceptional tour.

L’événement Festi Rando A l’assaut de Calmont d’Olt Espalion a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)