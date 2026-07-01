Informations pratiques

Espalion

Festi Rando Coucher de soleil à Espalion

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Après une agréable marche, vous atteindrez un point de vue panoramique d’exception pour contempler le soleil embraser l’horizon. Un moment suspendu et magique à ne pas manquer.

. Date et heure Mardi 14 juillet à 20h

. Lieu de départ de la randonnée Espalion (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Moyen Distance totale 3 km Dénivelé 130m Durée approximative totale (randonnée + visite) 2h30

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo ainsi qu’un éclairage individuel (lampe de poche, frontale…)

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63 accueil@terresdaveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a pleasant walk, you’ll reach an exceptional panoramic viewpoint where you can watch the sun set over the horizon. A magical, timeless moment—not to be missed.

L’événement Festi Rando Coucher de soleil à Espalion Espalion a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)