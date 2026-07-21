Exposition Enluminure et calligraphie à la chapelle des Pénitents Blancs Chapelle des pénitents Espalion
mardi 4 août 2026 · Chapelle des pénitents · Espalion
Informations pratiques
Espalion
Exposition Enluminure et calligraphie à la chapelle des Pénitents Blancs
Chapelle des pénitents 31, Rue du Plô Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-04
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-04
Venez découvrir l’histoire de nos premiers livres à travers l’art de la calligraphie. Brigitte Chambon présente sa pratique à travers différent style à la chapelle des pénitents.
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Chapelle des pénitents 31, Rue du Plô Espalion 12500 Aveyron Occitanie chapellepenitents@gmail.com
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English :
Come discover the history of our earliest books through the art of calligraphy. Brigitte Chambon presents her work in various styles at the Chapelle des Pénitents.
L’événement Exposition Enluminure et calligraphie à la chapelle des Pénitents Blancs Espalion a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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