Exposition Enluminure et calligraphie à la chapelle des Pénitents Blancs Chapelle des pénitents Espalion

Informations pratiques

Espalion

Exposition Enluminure et calligraphie à la chapelle des Pénitents Blancs

Chapelle des pénitents 31, Rue du Plô Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-04

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-04

Venez découvrir l’histoire de nos premiers livres à travers l’art de la calligraphie. Brigitte Chambon présente sa pratique à travers différent style à la chapelle des pénitents.

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Chapelle des pénitents 31, Rue du Plô Espalion 12500 Aveyron Occitanie chapellepenitents@gmail.com

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English :

Come discover the history of our earliest books through the art of calligraphy. Brigitte Chambon presents her work in various styles at the Chapelle des Pénitents.

L’événement Exposition Enluminure et calligraphie à la chapelle des Pénitents Blancs Espalion a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)