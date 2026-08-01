Concert E=mc2 Festival les Mardis de Perse Église Saint-Hilarian Sainte-Bonnefoy de Perse Espalion
mardi 18 août 2026 · Église Saint-Hilarian Sainte-Bonnefoy de Perse · Espalion
Informations pratiques
Espalion
Concert E=mc2 Festival les Mardis de Perse
Église Saint-Hilarian Sainte-Bonnefoy de Perse 19 chemin de Vermus Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Trio créatif mêlant flûte, guitare, et voix proposant créations et arrangements où sciences et poésie se rencontrent !
8 .
Église Saint-Hilarian Sainte-Bonnefoy de Perse 19 chemin de Vermus Espalion 12500 Aveyron Occitanie
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English :
A creative trio combining flute, guitar, and vocals, presenting original compositions and arrangements where science and poetry come together!
L’événement Concert E=mc2 Festival les Mardis de Perse Espalion a été mis à jour le 2026-08-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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