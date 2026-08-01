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Concert E=mc2 Festival les Mardis de Perse Église Saint-Hilarian Sainte-Bonnefoy de Perse Espalion

mardi 18 août 2026 · Église Saint-Hilarian Sainte-Bonnefoy de Perse · Espalion

Concert E=mc2 Festival les Mardis de Perse Église Saint-Hilarian Sainte-Bonnefoy de Perse Espalion

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Église Saint-Hilarian Sainte-Bonnefoy de Perse
Adresse
19 chemin de Vermus
Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Tarif
8 Tarif enfant

Espalion

Concert E=mc2 Festival les Mardis de Perse

Église Saint-Hilarian Sainte-Bonnefoy de Perse 19 chemin de Vermus Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Trio créatif mêlant flûte, guitare, et voix proposant créations et arrangements où sciences et poésie se rencontrent !
8  .

Église Saint-Hilarian Sainte-Bonnefoy de Perse 19 chemin de Vermus Espalion 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

A creative trio combining flute, guitar, and vocals, presenting original compositions and arrangements where science and poetry come together!

L’événement Concert E=mc2 Festival les Mardis de Perse Espalion a été mis à jour le 2026-08-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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