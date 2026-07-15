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Spectacle Du coup… On revient chez vous ! Vers le court de Tennis Espalion

jeudi 20 août 2026 · Vers le court de Tennis · Espalion

Spectacle Du coup… On revient chez vous ! Vers le court de Tennis Espalion

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Vers le court de Tennis
Adresse
Le Foirail
Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Espalion

Spectacle Du coup… On revient chez vous !

Vers le court de Tennis Le Foirail Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Un spectacle familiale !
Dans le Cadre du festival Yakavenir ! Ouvert à tous.   .

Vers le court de Tennis Le Foirail Espalion 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

A show for the whole family!

L’événement Spectacle Du coup… On revient chez vous ! Espalion a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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