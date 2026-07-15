Spectacle Du coup… On revient chez vous ! Vers le court de Tennis Espalion

jeudi 20 août 2026 · Vers le court de Tennis · Espalion

Informations pratiques

Espalion

Spectacle Du coup… On revient chez vous !

Vers le court de Tennis Le Foirail Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Un spectacle familiale !

Dans le Cadre du festival Yakavenir ! Ouvert à tous. .

Vers le court de Tennis Le Foirail Espalion 12500 Aveyron Occitanie

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English :

A show for the whole family!

L’événement Spectacle Du coup… On revient chez vous ! Espalion a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)