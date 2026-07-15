AGENDA · Espalion
Spectacle Du coup… On revient chez vous ! Vers le court de Tennis Espalion
jeudi 20 août 2026 · Vers le court de Tennis · Espalion
Informations pratiques
Espalion
Spectacle Du coup… On revient chez vous !
Vers le court de Tennis Le Foirail Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Un spectacle familiale !
Dans le Cadre du festival Yakavenir ! Ouvert à tous. .
Vers le court de Tennis Le Foirail Espalion 12500 Aveyron Occitanie
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English :
A show for the whole family!
L’événement Spectacle Du coup… On revient chez vous ! Espalion a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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