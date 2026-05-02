Fête du village d’Alayrac Espalion
Fête du village d’Alayrac Espalion samedi 22 août 2026.
Espalion
Fête du village d’Alayrac
Alayrac Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas (entrée-plat-dessert)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Pour faire la fête en famille !
Programme complet à venir.
À partir de 18h jeux en bois et tours de magie.
Buvette et repas rougail-saucisse (20€ sur inscription au 06 84 82 91 92)
Concert de chanson française. 20 .
Alayrac Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 84 82 91 92
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English :
For a family party!
L’événement Fête du village d’Alayrac Espalion a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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