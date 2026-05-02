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Fête du village d’Alayrac Espalion

Fête du village d’Alayrac Espalion

Fête du village d’Alayrac Espalion samedi 22 août 2026.

Adresse : Alayrac

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif Repas (entrée-plat-dessert)

Espalion

Fête du village d’Alayrac

Alayrac Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas (entrée-plat-dessert)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Pour faire la fête en famille !
Programme complet à venir.
À partir de 18h jeux en bois et tours de magie.
Buvette et repas rougail-saucisse (20€ sur inscription au 06 84 82 91 92)
Concert de chanson française. 20  .

Alayrac Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 84 82 91 92 

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English :

For a family party!

L’événement Fête du village d’Alayrac Espalion a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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