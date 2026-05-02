Espalion

Fête du village d’Alayrac

Alayrac Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Repas (entrée-plat-dessert)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Pour faire la fête en famille !

Programme complet à venir.

À partir de 18h jeux en bois et tours de magie.

Buvette et repas rougail-saucisse (20€ sur inscription au 06 84 82 91 92)

Concert de chanson française. 20 .

Alayrac Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 84 82 91 92

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English :

For a family party!

L’événement Fête du village d’Alayrac Espalion a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)